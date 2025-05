Climat : Un été 2025 plus chaud que la normale en Tunisie

Le scénario le plus probable pour la période “mai-juin-juillet ” 2025, indique des températures supérieures aux normales saisonnières sur l’ensemble du territoire tunisien, traduisant ainsi, une tendance généralisée vers un temps plus chaud que la normale”, a fait savoir l’Institut National de la Météorologie, dans son “Bulletin des prévisions saisonnières 2025” .

Pour ce qui est des tendances pour les précipations pour la période “mai-juin-juillet” ,

“les modèles climatiques n’indiquent pas de tendance marquée pour les pluies. Des conditions proches des normales saisonnières sont, donc, les plus probables avec une possibité modérée de précipitations inférieures aux normales, notamment sur le nord et le centre du pays”.

“Sur la base des moyennes climatiques de la période de référence 1991-2020, la période mai-juin-juillet est caractérisée par des températures moyennes trimestrielles entre 21 et 30 degrés celsius, selon les régions. Les températures les plus élevées sont généralement, observées dans le sud du pays”.

L’INM prévoit “une nette transition vers la saison sèche, avec une forte diminution des précipitations à partir de la fin du printemps” ainsi que “des cumuls pluviométriques trimestriels très faibles en général, ne dépassant pas 30 mm en moyenne, ce qui confirme la caractère aride à très aride de cette période sur l’ensemble du territoire”.

Analyse climatologique sur la base de la période référence 1991-2020

En mai, les températures moyennes varient entre 17 et 27°, avec des températures plus élevées dans les régions du centre et du sud. Ce mois marque le début de l’augmentation des températures avant l’arrivée de l’été. Les précipitations pour le mois varient entre 20 et 45 mm sur le nord et le sud du pays, tandis que sur le sud les précipitations sont généralement inférieures à 25 mm.

En juin, les températures moyennes oscillent entre 22 et 31°C, avec des températures maximales qui augmentent progressivement. Les précipitations sont généralement faibles, avec des cumuls inférieurs à 25 mm.

Enfin, au mois de juillet, les températures moyennes varient entre 25 et 33,5 °C, avec des température maximales plus élevées. Les cumuls des précipitations sont généralement, très faibles, ne dépassant pas 15 mm sur l’ensemble du territoire, ce qui reflète le caractère sec et chaud du mois.