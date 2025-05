Croissance touristique en 2025 : la Tunisie séduit à nouveau l’Europe

Le secteur du tourisme en Tunisie affiche, à la mi-mai 2025, des indicateurs positifs qui laissent présager une reprise durable. Selon Mohamed Mehdi Helloui, directeur général de l’Office national du tourisme tunisien, les marchés européens classiques enregistrent une croissance notable, atteignant en moyenne 20 % par rapport à l’année précédente.

La France affiche une progression de 12 %, tandis que le marché britannique connaît une envolée de plus de 60 %. Des signes encourageants proviennent également des marchés néerlandais et italien, sans oublier l’émergence de nouveaux marchés tels que la Chine et le Brésil. En 2024, la Tunisie a accueilli plus de 10,26 millions de visiteurs, les marchés de proximité, notamment l’Algérie avec plus de 3,5 millions de touristes, et la Libye, demeurant les principaux contributeurs. Toutefois, certaines régions de l’intérieur comme le gouvernorat de Kasserine peinent à attirer les visiteurs, avec seulement 22 817 touristes enregistrés en 2024.

Conscient de ce déséquilibre, l’Office du tourisme prévoit de renforcer le développement du tourisme alternatif dans la région, en misant sur ses atouts naturels, culturels et de bien-être, à travers un cadre législatif et réglementaire favorable à l’investissement.