Kaïs Saïed installe le nouveau gouverneur de Ben Arous au palais de Carthage

Le président de la République, Kaïs Saïed, a supervisé, ce mercredi 14 mai 2025 au palais de Carthage, la cérémonie officielle de prestation de serment du nouveau gouverneur de Ben Arous, Abdelhamid Boukadida.

Lors de son allocution, le chef de l’État a souligné que la Tunisie est gouvernée par ses lois et institutions, et non par des publications diffusées sur les réseaux sociaux, souvent manipulées depuis l’étranger et relayées localement.

Il a, par ailleurs, exhorté le nouveau gouverneur à faire preuve d’équité envers tous les citoyens, en veillant scrupuleusement au respect de la législation en vigueur.