Ben Arous : deux gouverneurs limogés en 48 heures, un record d’instabilité

À Ben Arous, la valse des gouverneurs a pris une tournure surréaliste en l’espace de 48 heures. Dans la nuit du 11 au 12 mai 2025, la présidence de la République annonce, à l’aube, le limogeage du gouverneur Wissem Mraïdi, pointé du doigt pour de « nombreuses défaillances » relevées lors d’une visite surprise du président Kaïs Saïed.

Il est immédiatement remplacé par Abdelhamid Boukadida. Mais à peine nommé, ce dernier aurait, selon plusieurs sources proches du pouvoir, déjà été écarté, sans même avoir eu le temps de prendre officiellement ses fonctions. En cause : des révélations compromettantes sur son passé judiciaire, mises en avant par certains partisans du 25-Juillet.

Cette séquence, marquée par une communication confuse et des décisions éclair, illustre une gestion du pouvoir de plus en plus imprévisible et contestée.