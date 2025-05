Sonia Dahmani risque jusqu’à 20 ans de prison !

Un an après l’arrestation de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, son comité de défense, accompagné de plusieurs organisations de la société civile, a tenu une conférence de presse ce lundi pour alerter sur la gravité de sa situation judiciaire.

Maître Sami Ben Ghazi a révélé que Sonia Dahmani encourt jusqu’à vingt ans de prison en raison de cinq affaires engagées contre elle, dont deux à caractère criminel, toutes fondées sur le décret-loi n°54 relatif à la lutte contre les infractions liées aux systèmes d’information et de communication. À ce jour, elle a déjà été condamnée à deux ans et deux mois de prison dans deux affaires, tandis que trois autres dossiers sont encore en cours. La défense a dénoncé l’acharnement judiciaire fondé sur des déclarations médiatiques et des publications en ligne.

Les organisations présentes, dont le Syndicat national des journalistes tunisiens, la Ligue des droits de l’Homme et l’Association des femmes démocrates, ont exprimé leur inquiétude quant à ses conditions de détention et ont réaffirmé leur engagement à défendre Sonia Dahmani et tous les prisonniers d’opinion.