Mécanisme 41 : Sit-in devant le ministère de l’Environnement

Des agents et trois chefs d’entreprises du “Mécanisme 41” ont observé, ce lundi, un sit-in devant le siège du ministère de l’environnement pour protester contre leur arrêt de travail et revendiquer le renouvellement de leurs contrats.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la présidente de la chambre nationale des « Entreprises du Mécanisme 41 » et propriétaire d’une entreprise, Dorra Dali, a souligné que le mécanisme 41 est un programme incitatif lancé depuis une vingtaine d’années et destiné aux diplômés de l’enseignement supérieur au chômage depuis des années.

Ce programme vise, en effet, à créer des entreprises à vocation environnementale et sociale, a-t-elle fait savoir soulignant le rôle important de ces entreprises dans la préservation de la propreté de l’environnement notamment pendant les échéances électorales, la rentrée scolaire ou encore les crises sanitaires comme la pandémie du Covid-19.

Et d’ajouter que les « entreprises du Mécanisme 41 », relevant de l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED), sont chargées des services de nettoyage et de collecte des déchets non dangereux sur les routes reliant les villes, à leurs entrées, dans les centres de transfert, les décharges contrôlées et autres installations.

Elles s’occupent également, selon la même source, de la collecte des déchets plastiques et autres emballages, de l’arrachage des mauvaises herbes sur les trottoirs et les bords de chaussées, ainsi que de la collecte et du transport des déchets issus des services de nettoyage vers les décharges spécialisées.

Dorra Dali a affirmé que le non-renouvellement des contrats risque de plonger dans la précarité les familles des 15 agents employés par les 3 entreprises concernées (deux situées à Gafsa et une à Sousse).

De leur côté, les agents protestataires ont souligné que leur arrêt de travail leur a causé des difficultés financières exprimant leur crainte d’être au chômage.

À noter que le nombre total des entreprises opérant dans le cadre du « Mécanisme 41 », réparties dans plusieurs gouvernorats du pays, s’élève à 31.