Kasserine : la grêle cause d’importants dégâts agricoles dans plusieurs régions

Au cours des dernières 24 heures, plusieurs régions du gouvernorat de Kasserine ont été touchées par de fortes pluies accompagnées de chutes de grêle, causant des dégâts de gravité variable aux cultures agricoles.

Selon Mohamed El Hachemi Farhi, président de l’Union régionale de l’agriculture, les grandes cultures ont été les plus affectées, suivies des arbres fruitiers et des oliviers.

Les zones les plus touchées sont El Hammad à Thala, Tabagha à Haïdra, El Bouajer à Laayoun, Ibrahim Zahhar à Sbiba, et Mahrouza à Jedliane. L’étendue des dommages varie entre 10 % et 100 %, avec des pertes particulièrement élevées enregistrées à Tabagha et El Hammad.