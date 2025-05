Fonction publique : plus de 20 000 recrutements prévus en 2026, selon le ministre de l’Emploi

Lors d’une visite de travail dans le gouvernorat de Béja, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a annoncé que les recrutements dans la fonction publique dépasseront les 20 000 postes en 2026.

Il a souligné l’importance d’ouvrir les concours et de combler les postes vacants, conformément aux recommandations émises lors des conseils ministériels, sous l’impulsion du président de la République. Cette dynamique coïncide avec la révision du Code du travail actuellement examinée par l’Assemblée des représentants du peuple, notamment en ce qui concerne la rupture avec le système de sous-traitance, ce qui permettra la création de nouveaux emplois. Le ministre a également insisté sur la nécessité de renforcer le lien entre la formation et l’emploi, en appelant les centres de formation à transmettre les compétences de base requises pour chaque métier, tout en encourageant les apprenants à développer leurs qualifications via Internet et d’autres outils éducatifs.

Par ailleurs, une convention a été signée avec un opérateur afin d’améliorer le débit Internet dans les bureaux de l’emploi et les espaces d’initiative.