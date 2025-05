Accidents de la route : 388 morts depuis le début de l’année, l’inattention en cause

Le nombre de décès dans les accidents de la route depuis le début de cette année jusqu’au 8 mai a connu une hausse de 1,84 %, par rapport à la même période de l’année dernière, selon les données publiées par l’Observatoire national de la sécurité routière sur son site officiel.

Le nombre de personnes décédées sur les routes durant cette période s’élève à 388 morts, contre 381 pour la même période de l’année écoulée.

En revanche, une baisse du nombre d’accidents a été enregistrée depuis le début de l’année, atteignant 1 628 accidents, contre 2 103 l’an dernier.

Ces accidents ont fait, selon la même source, 2 125 blessés contre 2 829 en 2024, soit une diminution de 24,89 %.

Les données publiées par l’Observatoire indiquent que l’inattention et le manque de vigilance constituent la principale cause des accidents (40,48 %), des décès (31,44 %) et des blessés (35,6 %).

L’exces de vitesse arrive en deuxième position comme cause des accidents (plus de 15 %), des décès (plus de 22 %) et des blessés (près de 18 %).

Le non-respect de la priorité se place en troisième position parmi les causes des accidents, des décès et des blessés, suivi de la traversée de la route, le changement de direction, le dépassement et le non-respect de la droite.

Le gouvernorat de Tunis occupe la première place en nombre d’accidents (164) et de blessés (174), tandis que le gouvernorat de Sfax arrive en tête en nombre de décès (47 morts), suivi du gouvernorat de Mahdia avec 127 accidents et 170 blessés, selon les mêmes données.

Le mois d’avril dernier a connu le plus grand nombre de morts dans des accidents de la route (104 décès) et de blessés (543 personnes blessées), tandis que le mois de janvier dernier a enregistré le plus grand nombre d’accidents (427 accidents).

L’Observatoire national de la sécurité routière a renouvelé son appel aux usagers de la route à respecter le Code de la route et aux autorités régionales à revoir les plans d’action sur le terrain.