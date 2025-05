Jendouba : La jeune Assil Bouzidi excelle au championnat du monde de calcul mental

Les deux écolières tunisiennes Assil Bouzidi et Assil Badri, ont remporté respectivement la première et seconde places au championnat du monde de calcul mental tenu, le 4 mai, à Taiwan avec la participation de vingt pays.

La coordinatrice de l’équipe nationale de calcul mental, Wided Abdelkader a indiqué à l’Agence TAP que ces deux prodiges, originaires de Jendouba, ont évolué dans la catégorie de 7 ans du championnat.

Pour les catégories de 10 et 8 ans, les deux élèves Youssef El Ayeb et Elyes Maâli, originaires de Sousse et Kébili, ont obtenu respectivement la première et la deuxième place.

« Ainsi, les quatre représentants de la Tunisie dans cette compétition ont été médaillés », a ajouté la même source.