Décès de Kafon : la scène musicale tunisienne perd une icône

Le rappeur et acteur tunisien Ahmed Laabidi, connu sous le nom de Kafon, s’est éteint ce samedi 10 mai 2025 à l’âge de 43 ans, après un long combat contre la maladie.

Figure marquante de la scène musicale post-révolutionnaire, Kafon a su imposer un style unique mêlant rap et reggae à la tunisienne, devenant la voix d’une génération en quête de liberté et de justice. Son tube emblématique “Houmani”, en duo avec Mohamed Amine Hamzaoui, a marqué un tournant dans l’histoire du rap tunisien, donnant la parole aux jeunes des quartiers populaires et mettant en lumière leurs réalités et leurs rêves.

En plus de sa carrière musicale, il s’était illustré récemment comme acteur dans la série ramadanesque “Ragouj el Kanz” de Abdelhamid Bouchnak. Malgré les épreuves de santé qui l’ont éloigné de la scène, Kafon est resté dans le cœur de ses fans, symbole de résilience et d’authenticité. Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage culturel tunisien. Que Dieu lui accorde Sa miséricorde et que ses proches trouvent réconfort en cette douloureuse épreuve.

Paix à son âme.