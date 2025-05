Voyage en Tunisie : le top 4 des plus belles plages du pays

Avec son littoral de plus de 1 000 kilomètres, la Tunisie regorge de plages aux charmes variés, entre nature préservée, cadre familial et spots prisés par les amateurs de plongée.

Le site français easyVoyage a sélectionné quatre destinations côtières parmi les plus emblématiques du pays. Tabarka, au nord-ouest, séduit par ses récifs coralliens et ses eaux propices aux sports nautiques.

Gammarth, proche de Tunis, attire les familles avec son sable fin et sa mer peu profonde. Plus pittoresque, la plage de Sidi Bou Saïd séduit par son cadre enchanteur et ses eaux limpides, bien qu’elle soit plus restreinte en taille.

Enfin, El Haouaria, à l’extrémité du Cap Bon, offre une expérience sauvage et authentique, idéale pour les amateurs de nature, de snorkeling et de photographie sous-marine. Ces plages témoignent de la richesse et de la diversité du littoral tunisien, capable de satisfaire tous les profils de voyageurs.