Soirée nuageuse avec quelques pluies au nord et températures douces sur l’ensemble du pays

Ce vendredi soir, le ciel sera parfois très nuageux avec quelques pluies éparses attendues en fin d’après-midi et en début de nuit sur les régions du nord. Ailleurs, le temps sera marqué par des passages nuageux devenant progressivement partiellement dégagé sur l’ensemble du pays.

Les températures nocturnes varieront entre 16 et 20°C sur le nord, le centre et le sud-est, autour de 14°C sur les hauteurs de l’ouest, et entre 21 et 27°C ailleurs, pouvant atteindre les 29°C à l’extrême sud. Les vents souffleront de secteur est, relativement forts au sud avec des phénomènes locaux de sable, et faibles à modérés dans les autres régions. La mer sera peu agitée, devenant localement agitée par endroits.