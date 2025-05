La Ligue 1 joue, ce week-end, son avant-dernier acte où le destin de certaines équipes pourrait basculer en 90 minutes, à l’occasion de la 29e journée qui s’annonce cruciale aussi bien en tête qu’en bas du classement.

A deux journées de l’épilogue de la compétition, la course au titre est toujours haletante entre l’Espérance de Tunis et l’US Monastir, la bataille pour les places afrciaines entre l’Etoile du Sahel et le Club Africain se poursuit, tandis que le spectre de la relégation plane pour pas moins de trois équipes.

Leader avec 62 points, l’Espérance de Tunis n’a plus le droit à l’erreur. Fort de trois victoires de prestige, dont une démonstration dans le derby face au Club Africain (3-1), le club de Bab Souika semble avoir repris la main. Les sang et or savent que deux victoires leur assureraient un nouveau sacre, mais rien n’est encore fait puisqu’ils auront un déplacement périlleux à négocier face à l’O.Béja, ce dimanche au Kef, avant d’accueillir le dauphin monastirien, jeudi prochain, pour la dernière journée.

Si les Béjaois n’ont plus grand-chose à jouer, ils n’ont pas non plus oublié comment poser problème à une équipe favorite. Malgré une baisse de forme des locaux auteurs de huit matches sans victoire (7 défaites et 1 nul), les protégés de Maher Kanzari ne devront pas tomber dans le piège de la suffisance, car une contre-performance pourrait relancer complètement la course au titre.

Sur les talons du leader avec deux petits points de retard, l’US Monastir (60 pts) continue en effet de croire à l’exploit malgré le nul concédé face au Stade Tunisien (0-0). Le club ussémiste peut encore rêver d’un premier titre de champion, à condition de remporter ses deux dernières rencontres et d’espérer un faux pas de l’Espérance.

Pour les protégés de Faouzi Benzarti, la première tache est de battre l’ES Métlaoui à domicile, une mission sur le papier à la portée des coéquipiers du buteur Haythem Jelassi qui peuvent également compter sur une défense de fer avec seulement 10 buts encaissés cette saison. Mais attention, l’ES Métlaoui, confortablement installée en milieu du tableau (7e, 39 points) n’a plus la pression du maintien et pourrait jouer libéré, ce qui en fait un adversaire dangereux.

L’affiche de la journée se tiendra dimanche au stade Hamadi Agrebi à Radès, avec un choc entre le Club Africain (53 points) et l’Etoile du Sahel (58 points), dans un classico intense à enjeu continental. Pour la formation étoilée, la mission est de remporter les deux derniers matches pour garder l’espoir de coiffer l’US Monastir au poteau et décrocher la 2e place qualificative pour la Ligue des champions d’Afrique. A deux longueurs du deuxième, rien n’est mathématiquement perdu, mais la marge d’erreur est nulle. Le faux pas à domicile contre l’EGS Gafsa (1-1), dimanche dernier, a compliqué les choses, et seuls deux succès pleins pourront maintenir les espoirs de retour sur la scène continentale.

En face, le Club Africain, distancé, joue davantage pour l’honneur, la fierté et une hypothétique qualification à la Coupe de la CAF. Les hommes de David Bettoni restent sur deux défaites douloureuses, dans le derby face à l’Espérance de Tunis et ensuite face au CA Bizertin. Le classico sera l’occasion rêvée de renouer avec le public et de finir la saison sur une note positive. Une victoire leur permettrait aussi de sécuriser la 4e place, et peut-être mieux si l’Etoile du Sahel calait.

Au-delà des chiffres, ce match demeure un classique du football tunisien, où l’histoire, le prestige et l’orgueil pèsent autant que les points.

En bas du tableau, la lutte pour le maintien est tout aussi indécise, en présence de pas moins de trois équipes en sursis. Si l’US Tataouine (19 pts) qui reçoit le Stade Tunisien, est la plus proche de la porte de sortie, rien n’est encore joué pour désigner le second relégué, puisque l’EGS Gafsa (22 pts), l’AS Gabès (22 pts) et JS Omrane (23 pts) se tiennent dans un mouchoir de poche.

La rencontre entre Gafsiens et Gabésiens fait figure de finale du bas de tableau. Le vaincu pourrait bien être le grand perdant du week-end, surtout en cas de victoire de la JS Omrane contre l’US Ben Guerdane.

Voici le programme complet de la 29e journée (tous les matches à 15h00) :

Samedi 10 mai

Au Zouiten :

JS Omrane – US Ben Guerdane

A Bir Bouregba :

AS Soliman – ES Zarzis

A Gafsa :

EGS Gafsa – AS Gabés

A Tataouine :

US Tataouine – Stade Tunisien

Dimanche 11 mai

A Radès :

Club Africain – Etoile du Sahel

Au Kef :

Olympique de Béja – Espérance ST

A Monastir :

US Monastir – ES Métlaoui

A Sfax :

CS Sfaxien – CA Bizertin