Sécurité renforcée : 217 criminels interpellés lors d’une opération conjointe

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce jeudi 8 mai 2025, que des opérations sécuritaires d’envergure ont été menées simultanément dans les gouvernorats de Kairouan et de Sidi Bouzid.

Supervisées directement par les hauts responsables des forces de l’ordre et menées en coordination avec le ministère public, ces interventions ont débuté mercredi soir et se sont poursuivies jusqu’à l’aube de ce jour. Elles ont permis l’arrestation de 217 individus considérés comme dangereux et la saisie de quantités importantes de stupéfiants, dont 7 614 comprimés, ainsi que des sommes d’argent et des moyens de transport faisant l’objet de recherches.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la lutte continue contre la criminalité organisée, notamment le trafic de drogue, et traduisent la détermination des autorités à traquer les réseaux criminels actifs dans le pays.