Pluies intenses, grêle et vents forts : vigilance météo pour cette nuit

Selon le bulletin météorologique du soir publié par l’Institut National de la Météorologie, le temps sera marqué, durant le reste de la journée et la nuit, par un ciel souvent très nuageux avec des pluies éparses et temporairement orageuses sur le nord et localement le centre du pays.

Ces précipitations seront parfois intenses, accompagnées de chutes de grêle par endroits, notamment dans le nord-ouest. Ailleurs, le ciel restera partiellement nuageux. Les températures nocturnes varieront entre 16 et 20°C sur le nord, le centre et les régions côtières du sud, autour de 14°C sur les hauteurs de l’ouest, et entre 21 et 25°C dans le reste du pays, atteignant localement les 30°C à l’extrême sud.

Les vents souffleront de secteur est, assez forts près des côtes est et dans le sud avec des phénomènes de sable localisés, et faibles à modérés ailleurs. La mer sera peu agitée au nord, mais agitée à très agitée sur les côtes est.