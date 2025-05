Manouba : saisie de plus de 650 kg de viandes de volailles non conformes

Dans le cadre d’une campagne de contrôle conjointe, les unités de la brigade régionale de la police municipale de Manouba, en coordination avec les services du contrôle économique de la direction régionale du commerce et ceux de l’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires, ont procédé ce jeudi matin à la saisie obligatoire de plus de 650 kg de viandes de volailles abattues ainsi que de plus de 60 poulets vivants.

L’opération s’est déroulée à la suite de l’interception de deux camions circulant dans la délégation de Djedeida, transportant des produits destinés à la consommation ne répondant pas aux normes sanitaires en vigueur. Deux procès-verbaux ont été établis à l’encontre des contrevenants pour détention de produits non conformes et absence de factures d’achat. La marchandise a été mise sous scellés dans l’attente de son élimination selon la réglementation en vigueur.

Cette opération s’inscrit dans une campagne de surveillance accrue des circuits de distribution et des points de vente de volailles sur les marchés locaux, visant à lutter contre la commercialisation de produits provenant de circuits illégaux, à renforcer les mesures de prévention contre la grippe aviaire, et à assurer le respect des normes sanitaires et vétérinaires dans les établissements de transformation et de vente de viandes blanches. La campagne se poursuivra dans toute la région avec la participation de l’ensemble des parties concernées.