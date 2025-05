Avenue Habib Bourguiba : des ouvrières agricoles en marche pour leurs droits fondamentaux

Le 7 mai 2025, des ouvrières agricoles venues de plusieurs régions, dont Sidi Bouzid, Kairouan, Sfax et Zaghouan, ont investi l’avenue Habib Bourguiba à Tunis pour réclamer justice et reconnaissance. À l’initiative du mouvement « Les Voix des ouvrières agricoles », elles ont mené une marche symbolique depuis l’horloge jusqu’à la place des Droits de l’Homme, brandissant des slogans en faveur de la dignité au travail, de la protection sociale et de l’égalité. Ce mouvement, porté exclusivement par des travailleuses rurales, entend se distinguer clairement des agricultrices propriétaires en mettant en lumière la précarité des ouvrières agricoles, souvent privées de contrats et de droits élémentaires. Leur mobilisation s’inscrit dans le cadre de leur deuxième congrès national, tenu au Palais des Congrès, qui vise à renforcer leur organisation, faire converger leurs revendications et inscrire durablement leur combat dans les priorités politiques du pays.