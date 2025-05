Alerte météo : Orages et fortes pluies attendus dans ces régions

Des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues, mercredi après-midi, sur les régions du Nord-ouest et du Centre-ouest, alerte l’Institut National de la Météorologie (INM) dans un bulletin de suivi.

Ces pluies gagneront progressivement, les régions du Nord-est. Elles seront parfois abondantes et accompagnées de grêle dans les gouvernorats du Kef et de Siliana, Béja, Jendouba et Bizerte, avec des quantités maximales variant entre 20 et 40 mm.

Des rafales de vent, avec une vitesse atteignant temporairement 80 km/h sont attendues au moment de l’apparition des cellules orageuses.

Ces averses se poursuivront jusqu’à jeudi et concerneront le nord et le centre. Elles seront orageuses et parfois abondantes l’après-midi dans les régions de l’ouest.