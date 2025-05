Roche Tunisie inaugure ses nouveaux bureaux à Tunis

Roche Tunisie et Libye ont célébré l’inauguration officielle de leurs nouveaux bureaux à Tunis. Cet événement représente une étape stratégique majeure pour Roche dans la région, consolidant son engagement à long terme en faveur de l’innovation en santé et du renforcement de son partenariat avec les systèmes de santé tunisien et libyen.

Ce nouveau siège social, qui accueille les équipes tunisiennes ainsi que des collaborateurs opérant à l’échelle régionale, marque une étape majeure dans le développement de Roche en Tunisie. Il reflète la volonté de l’entreprise de renforcer durablement son ancrage local tout en soutenant les transformations des systèmes de santé en Tunisie et en Libye. Conçu pour favoriser la transversalité, la co-construction et l’innovation, ce nouvel espace devient le prolongement physique de l’ambition de Roche: Améliorer l’accès à des soins de qualité et positionner la Tunisie comme un hub régional de référence en matière d’innovation médicale.

Une vision d’engagement durable pour la santé

« Présente en Tunisie depuis plus de 30 ans, Roche agit comme un partenaire engagé et fiable, aux côtés des acteurs du système de santé, pour contribuer à son évolution et à son renforcement. Notre mission va bien au-delà de la mise à disposition de traitements innovants : nous œuvrons, dans une logique de co-construction, pour bâtir un écosystème de santé plus efficace, plus équitable, plus durable, et véritablement centré sur les besoins des patients », a déclaré Mme Imene Ben Abdallah, Directrice Générale de Roche Tunisie et Libye, lors de son discours inaugural.

La cérémonie s’est poursuivie par une table ronde intitulée « Investir en santé pour une meilleure prise en charge des patients en Tunisie et en Libye », réunissant des représentants du secteur public, de la société civile, des institutions diplomatiques et des professionnels de la santé. Les échanges ont mis en lumière des initiatives concrètes de partenariats public-privé en Afrique et en Tunisie, illustrant leur impact sur l’écosystème de santé, la qualité des soins et les parcours patients.

Parmis les intervenants de cette table ronde figuraient :

Mr Maturin Tchoumi, Pharma International Area Head Africa, Roche

Mme Imene Ben Abdallah, Country Manager Tunisie & Libye

S.E.M Josef Renggli, Ambassadeur de la Suisse Tunisie & Libye

Pr Riadh Gouider, Chef de Service de Neurologie, Hôpital Razi, Tunis

Pr Nesrine Mejri, Chef du service d’Oncologie, Hôpital Abderrahmen Mami, Tunis

Dr Aslam Souli, Acting Président de BEDER, ONG Tunisienne

Parmi les thèmes abordés figuraient le rôle des ONG et des citoyens, les leviers de collaboration entre secteurs public et privé, ainsi que les réussites suisses et africaines en matière de coopération sanitaire. La discussion a également souligné les enjeux de digitalisation, d’équité dans l’accès aux soins et de structuration d’écosystèmes innovants, durables et centrés sur les besoins des patients.

Une session interactive de questions-réponses a permis aux invités, notamment les médias partenaires présents, d’échanger directement avec les intervenants dans un esprit de dialogue et d’ouverture.

Présent en visioconférence lors de l’événement, Maturin Tchoumi, Pharma International Area Head Africa chez Roche, a souligné :

« Cette inauguration n’est pas seulement un changement d’adresse, c’est un signal fort de notre ancrage en Afrique du Nord. En Tunisie et en Libye, Roche s’engage à long terme aux côtés des autorités de santé, des professionnels et des patients. Nous croyons fermement que la co-construction de systèmes de santé durables, basés sur des partenariats stratégiques et une meilleure intégration de l’innovation, peut transformer l’accès aux soins. Ce bureau devient un levier concret pour amplifier notre impact collectif dans la région. »

La cérémonie s’est clôturée par une visite des nouveaux locaux, suivie d’une réception conviviale rassemblant les partenaires institutionnels, scientifiques et associatifs présents, dans un esprit de partage et de collaboration.

Un ancrage local tourné vers l’avenir

L’inauguration du nouveau siège s’inscrit dans la continuité de l’engagement de Roche à être un acteur de santé pleinement ancré dans les réalités locales en Tunisie et en Libye.

En consolidant sa présence opérationnelle et fonctionnelle dans la région, l’entreprise réaffirme sa volonté de contribuer activement, en collaboration avec les acteurs publics et privés, à l’évolution des systèmes de santé.

Cette ambition se concrétise à travers des partenariats durables avec les autorités sanitaires, les associations de patients et les institutions médicales, notamment dans les domaines de la neurologie, de l’oncologie, de l’hémophilie et des maladies rares.

Roche accompagne ainsi la mise en œuvre de solutions innovantes, en phase avec les priorités de santé publique. Parmi les projets récents figurent le développement d’e-registres en neurologie et en oncologie, ainsi qu’une campagne nationale de sensibilisation au cancer du sein diffusée sur les médias traditionnels et digitaux.

Une stratégie concrète pour accélérer la transformation

L’approche de Roche repose sur trois axes stratégiques :

Optimiser les parcours de soins grâce à la digitalisation, à des outils d’aide au diagnostic (comme l’intelligence artificielle pour le dépistage du cancer du sein), et à des programmes de formation pour les professionnels de santé. Faciliter l’accès à l’innovation thérapeutique à travers des études cliniques locales, des programmes compassionnels et des modèles d’accès adaptés aux réalités du terrain. Positionner la Tunisie comme plateforme régionale de coopération médicale, notamment avec la Libye, à travers des programmes de jumelage entre établissements hospitaliers.

Recherche, données locales et maladies rares : des priorités concrètes

La recherche et le développement restent au cœur de la stratégie de Roche. L’entreprise s’implique activement dans les essais cliniques et la production de données locales, afin de proposer des traitements adaptés aux besoins spécifiques des patients tunisiens.

En matière de maladies rares et d’hémophilie, Roche soutient des campagnes de sensibilisation en milieu scolaire, travaille aux côtés d’associations de patients, et plaide pour une meilleure reconnaissance de ces pathologies dans les politiques de santé publique.

« C’est en co-construisant avec les parties prenantes du système de santé et en renforçant ses capacités que nous pourrons garantir un meilleur accès aux soins et améliorer durablement la qualité de vie des patients », conclut Madame Imene Ben Abdallah.

À propos de Roche Tunisie SA

Présent en Tunisie depuis plus de 30 ans, Roche Tunisie est aujourd’hui reconnue comme un acteur de référence dans le domaine de la santé avec une équipe de près de 40 collaborateurs. L’entreprise intervient dans plusieurs domaines thérapeutiques clés, dont l’oncologie, la neurologie, les maladies rares, l’hématologie et l’ophtalmologie. Roche Tunisie travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires, les professionnels de santé et les associations tunisiennes pour répondre aux besoins médicaux non couverts, améliorer l’accès aux innovations thérapeutiques et soutenir la recherche clinique. Dans cette optique, l’entreprise s’engage à renforcer les parcours de soins et à contribuer au développement de solutions durables pour le système de santé tunisien.

En tant que partenaire de long terme, Roche Tunisie œuvre quotidiennement pour améliorer la qualité de vie des patients en Tunisie et en Libye, en apportant des solutions de santé concrètes et accessibles.

A propos de Roche

Fondée en 1896 à Bâle, Suisse, Roche compte parmi les tout premiers fabricants industriels de médicaments de marque. Elle s’est hissée au rang de plus grande entreprise de biotechnologie au monde et est par ailleurs le numéro un mondial du diagnostic in vitro. Visant l’excellence scientifique, Roche a pour ambition de découvrir et de développer des médicaments et des diagnostics permettant d’améliorer la qualité de vie des patients et de sauver des vies dans le monde entier. Elle est à l’avant-garde de la médecine personnalisée et entend renforcer sa contribution en continuant à faire évoluer la prise en charge des patients. Afin d’apporter à chacun les meilleurs soins, Roche coopère avec de nombreux partenaires et conjugue ses compétences au sein des divisions Diagnostics et Pharma avec des données issues de la pratique clinique.

Depuis plus de 125 ans, le développement durable constitue un pilier fondamental des activités de Roche. En tant qu’entreprise axée sur l’innovation scientifique, notre principale contribution à la société réside dans le développement de médicaments et de solutions diagnostiques innovants qui améliorent la qualité de vie. Roche s’engage à travers les initiatives Science Based Targets et Sustainable Markets à atteindre la neutralité carbone d’ici 2045.