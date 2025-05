Alerte météo : orages et fortes pluies attendus cette nuit

Le dernier bulletin météorologique de l’Institut National de la Météorologie indique que le temps restera instable pour le reste de la journée et la nuit. Des cellules orageuses devraient se former, apportant des pluies intermittentes, parfois fortes et accompagnées d’éclairs, principalement sur le nord et localement sur le centre du pays.

Ces averses pourraient être accompagnées de grêle dans certaines zones, avant l’apparition de brouillard en fin de nuit. Les vents souffleront du nord au nord et du secteur est au sud, avec des rafales modérées dans le sud, provoquant des tourbillons de sable localisés. En ce qui concerne la mer, elle sera agitée à très agitée dans le Golfe de Gabès et modérée à houleuse sur les autres côtes.

Les températures varieront durant la nuit entre 13 et 18°C dans le nord et le centre, et entre 19 et 23°C dans le reste du pays, atteignant 26°C dans le sud extrême.