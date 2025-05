Tunisie : Prévisions météo pour lundi 05 mai 2025

Temps passagèrement nuageux à progressivement très nuageux l’après-midi sur les régions ouest du nord et du centre, où des pluies orageuses et parfois intenses sont attendues. Ces pluies seront accompagnées de chutes de grêle dans des endroits précis.

Pendant la nuit, les pluies s’étendront aux régions de l’est. Vent de secteur est relativement fort près des côtes et faible à modéré sur le reste des régions. Le vent devient de plus en plus fort pendant la nuit au sud et sa vitesse dépassera provisoirement 70km/h lors des orages.

Les températures maximales sont situées entre 24 et 30 degrés au nord, au centre et près des côtes est du sud et entre 32 et 37 degrés sur le reste des régions.