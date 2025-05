Alerte météo : orages et fortes pluies attendus dans plusieurs régions

Le temps sera marqué, à partir de l’après-midi de ce lundi, par des pluies temporairement orageuses sur les régions ouest du nord et du centre, avant de s’étendre aux régions de l’est en fin de journée et durant la nuit. Ces pluies seront particulièrement abondantes dans les gouvernorats du Kef, Kasserine, Siliana, Zaghouan et Kairouan.

Selon un bulletin de suivi publié par l’Institut National de la Météorologie, les quantités les plus importantes de pluie varieront entre 30 et 50 mm. Des chutes de grêle et de fortes rafales de vent dépassant temporairement les 80 km/h sont également attendues lors des orages.

Les pluies se poursuivront demain, mardi 6 mai 2025, sur le nord et le centre du pays, avec un caractère orageux et parfois intense l’après-midi, notamment sur les régions ouest.