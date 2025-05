Tunisie : Prévisions météo pour vendredi 2 mai 2025

Ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions avec formation de cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies éparses, l’après-midi, sur les régions ouest du nord et du centre.

Vent de secteur sud, relativement fort prés des côtes nord et sur le golfe de Gabès et faible à modéré ailleurs.

Mer agitée dans le nord et le golfe de Gabès et peu agitée sur le reste des côtes.

Températures maximales comprises entre 24 et 29°C dans les régions côtières et les hauteurs et entre 30 et 35°C dans le reste des régions.