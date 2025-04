Tunisie : Prévisions météo pour mercredi 30 avril 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie pour mercredi 30 avril 2025, le temps sera marqué par des passages nuageux sur l’ensemble du pays. Ces nuages deviendront progressivement plus denses dans l’après-midi, notamment sur les régions ouest du nord et du centre, où des orages locaux accompagnés de pluies éparses sont attendus.

Le matin, des bancs de brouillard localisé sont prévus dans les zones nord et centre-est, particulièrement près du littoral, aux abords des forêts et des barrages. Ce brouillard pourra temporairement réduire la visibilité horizontale à moins de 800 mètres, avant de se dissiper graduellement à partir de 9 heures.

Les vents souffleront du sud sur le nord et le centre, et de l’est sur le sud du pays. Ils seront relativement forts à localement forts près des côtes nord, et faibles à modérés ailleurs.

La mer sera agitée à très agitée au nord, et ondulée sur le reste du littoral.

Côté températures, une légère hausse est attendue, avec des maximales variant entre 19 et 23 degrés sur les côtes et les hauts plateaux, entre 24 et 28 degrés ailleurs, pouvant atteindre jusqu’à 30 degrés dans l’extrême sud.