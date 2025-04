Décès d’Anouar Chaâfi : une figure emblématique du théâtre tunisien s’éteint

La scène culturelle tunisienne et arabe est en deuil suite au décès, ce mercredi 30 avril 2025, du grand metteur en scène et universitaire Anouar Chaâfi, emporté après un long combat contre la maladie. Figure majeure du théâtre tunisien, il laisse derrière lui un riche héritage artistique et intellectuel s’étalant sur près de quarante ans.

Fondateur de la troupe du Théâtre de l’Expérimentation à Médenine en 1989 et initiateur du Festival national du théâtre expérimental en 1992, il a également dirigé le Centre des arts dramatiques de Médenine et le Théâtre national tunisien. Auteur du livre Esthétiques scéniques et de nombreuses publications spécialisées, il s’est illustré par son esprit novateur et son refus du conformisme. Anouar Chaâfi a formé plusieurs générations d’artistes et d’étudiants, marquant de son empreinte la scène théâtrale tunisienne et arabe. Que son âme repose en paix.