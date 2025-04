France : Meurtre brutal dans une mosquée, Emmanuel Macron apporte son soutien à la communauté musulmane

Une tragique affaire de meurtre a secoué la France, lorsqu’un jeune homme de 20 ans a été accusé d’avoir commis un crime de haine dans la mosquée “Grand Comb” près de la ville d’Alais, dans l’Hérault. Après 24 heures d’enquête, les autorités françaises ont pu identifier le suspect, un Français d’origine bosnienne, qui vivait dans la région et percevait des aides sociales.

Le meurtre a été filmé par plusieurs caméras de surveillance du lieu de culte et même par le meurtrier lui-même, qui a diffusé en direct une vidéo après l’attaque, se vantant de son acte tout en se rendant compte de l’existence des caméras de sécurité. Dans cette vidéo, il filme la victime en train de mourir après avoir été poignardée à plusieurs reprises. Le président Emmanuel Macron a réagi fermement à cet acte, affirmant qu’il n’y a pas de place pour la haine et le racisme religieux en France et exprimant son soutien à la famille de la victime et à la communauté musulmane du pays.