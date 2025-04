Football -Premier League : Liverpool sacré

Liverpool a décroché son 20e titre de champion d’Angleterre, le premier depuis 2020, après une victoire enflammée contre Tottenham (5-1), ce dimanche 27 avril à Anfield. Les Reds succèdent à Manchester City et égalent le record de vingt titres que l’autre grand rival régional, Manchester United, détenait seul depuis 2013.

Liverpool a enfin offert à ses supporters le sacre et la fête dont ils rêvaient. En 2020, le Covid avait privé le peuple rouge d’une célébration méritée et il n’était pas question de gâcher la première « finale » de cette fin de saison à domicile. Au coup de sifflet, les larmes des supporters se sont mêlés aux fumigènes et les joueurs ont dansé sur l’entêtant “Freed From Desire” de Gala, avant de se tenir, bras dessus bras dessous, devant le mythique kop pour un très puissant “You’ll Never Walk Alone”.

Les Reds du capitaine Virgil van Dijk ont marché dans les pas de leurs glorieux aînés de 1990, les derniers à avoir triomphé devant un stade rempli, déjà en avril et déjà à Anfield. Comme eux, ils ont encaissé l’ouverture du score (12e). Et comme eux, ils ont renversé la vapeur dans un vacarme de tous les diables, au bout des pieds de Luis Díaz (16e), Alexis Mac Allister (24e) et Cody Gakpo (34e).

La fête, lancée très tôt aux abords du stade, ne pouvait se prolonger qu’avec un but du joyau Mohamed Salah (63e, 4-1), son 28e cette saison dans une Premier League qu’il a illuminée par ses fulgurances. L’ailier était encore là pour pousser Destiny Udogie à marquer contre son camp (69e, 5-1). Il faut dire que Tottenham, triste 16e de Premier League, n’avait pas vraiment la tête d’un trouble-fête, et encore moins les moyens de résister aux vagues rouges incessantes qui ont déferlé devant leur but.