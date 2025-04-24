Football – Ligue 2 (22e journée) : désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 22e journée de la Ligue 2 du football professionnel, prévues samedi 26, dimanche 27 et mercredi 30 avril (tous les matches à 15h00) :

Poule A

Samedi 26 avril

A Radès (municipal) :

ES Radès – AS Oued Ellil arb : Dorsaf Ganouati

Dimanche 27 avril

A L’Ariana :

AS Ariana – Jendouba Sport arb : Oussam Ben Ishak

A Korba :

CS Korba – AS Marsa arb : Achraf Haraketi

A Kalaa Soghra :

Kalaa Sport – ES Hammam-Sousse arb : Ghaith Rezgui

A Mahdia :

EM Mahdia – SC Moknine arb : Ismail Bouglia

Mercredi 30 avril

A Hammam-lif :

CS Hammam-lif – Megrine Sports arb : Mohamed Ali Karouia

A Msaken :

CS Msaken – SA Menzel Bourguiba arb : Houssem Dhahri

Poule B

Samedi 26 avril

A Kairouan :

JS Kairouan – ES Jerba arb : Wael Mosbahi

A Chebba :

CS Chebba – OC Kerkennah arb : Hassène Selmi

A Sakiet Eddaier :

PS Sakiet Eddaier – BS Bouhajla arb : Akram Naili

A Redayef :

CS Redayef – ES Rogba arb : Foued Touti

A Sidi Bouzid :

O.Sidi Bouzid – S. Gabésien arb : Amir Ayadi

Dimanche 27 avril

A Sfax 2 mars :

Sfax RS – AS Agareb arb : Khalil Trabelsi

Mercredi 30 avril

A Kasserine :

AS Kasserine – AS Jelma arb : Fraj Abdellaoui