Football – Ligue 2 (22e journée) : désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 22e journée de la Ligue 2 du football professionnel, prévues samedi 26, dimanche 27 et mercredi 30 avril (tous les matches à 15h00) :
Poule A
Samedi 26 avril
A Radès (municipal) :
ES Radès – AS Oued Ellil arb : Dorsaf Ganouati
Dimanche 27 avril
A L’Ariana :
AS Ariana – Jendouba Sport arb : Oussam Ben Ishak
A Korba :
CS Korba – AS Marsa arb : Achraf Haraketi
A Kalaa Soghra :
Kalaa Sport – ES Hammam-Sousse arb : Ghaith Rezgui
A Mahdia :
EM Mahdia – SC Moknine arb : Ismail Bouglia
Mercredi 30 avril
A Hammam-lif :
CS Hammam-lif – Megrine Sports arb : Mohamed Ali Karouia
A Msaken :
CS Msaken – SA Menzel Bourguiba arb : Houssem Dhahri
Poule B
Samedi 26 avril
A Kairouan :
JS Kairouan – ES Jerba arb : Wael Mosbahi
A Chebba :
CS Chebba – OC Kerkennah arb : Hassène Selmi
A Sakiet Eddaier :
PS Sakiet Eddaier – BS Bouhajla arb : Akram Naili
A Redayef :
CS Redayef – ES Rogba arb : Foued Touti
A Sidi Bouzid :
O.Sidi Bouzid – S. Gabésien arb : Amir Ayadi
Dimanche 27 avril
A Sfax 2 mars :
Sfax RS – AS Agareb arb : Khalil Trabelsi
Mercredi 30 avril
A Kasserine :
AS Kasserine – AS Jelma arb : Fraj Abdellaoui