Météo de ce soir : temps instable et vents forts sur les côtes nord

Le temps durant la nuit de mercredi sera marqué par des passages nuageux sur la plupart des régions, avec des formations nuageuses plus denses localement dans le sud-ouest, où quelques pluies faibles sont attendues, selon le bulletin de l’Institut National de la Météorologie.

Le vent soufflera du secteur nord, fort près des côtes nord, et faible à modéré ailleurs. La mer sera très agitée au nord, et agitée à peu agitée le long des autres côtes. Les températures nocturnes oscilleront entre 15 et 20°C dans le nord et le centre du pays, et entre 21 et 25°C dans les régions du sud.