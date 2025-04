Décès de Fouad Mebazaa, artisan de la transition tunisienne, à l’âge de 91 ans

C’est avec une profonde tristesse que la Tunisie pleure la disparition de M. Fouad Mebazaa, ancien président de la République, figure marquante de la scène politique nationale et artisan de la transition démocratique post-révolution.

Né le 15 juin 1933 à Tunis, il a consacré sa vie au service de l’État, occupant de hautes fonctions, dont celle de président intérimaire entre janvier et décembre 2011, durant l’une des périodes les plus décisives de l’histoire contemporaine du pays. Homme de dialogue et de sagesse, il a su incarner la stabilité et la responsabilité à un moment crucial, préparant le terrain à une transmission pacifique du pouvoir.

En cette douloureuse circonstance, nos pensées émues vont à sa famille et à ses proches. Que Si Fouad repose en paix.