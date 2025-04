Ahmed Souab menotté : l’image qui bouleverse les Tunisiens

L’image d’Ahmed Souab menotté dans un couloir de tribunal tunisien a provoqué une onde de choc. Elle symbolise un basculement inquiétant, celui d’un État de droit vacillant face à l’arbitraire.

Ancien magistrat et avocat réputé pour son intégrité, Souab est désormais poursuivi non pas pour un acte répréhensible, mais pour une simple figure de style, une métaphore jugée subversive par un pouvoir de plus en plus hostile à la parole libre. Cette scène, à la fois saisissante et révoltante, dévoile une justice instrumentalisée contre ceux qui la défendent. Elle illustre le paradoxe cruel d’un pays où la plume inquiète plus que les abus, et où les voix critiques sont muselées au nom de la sécurité.

L’image du jour, celle d’Ahmed Souab menotté, a été massivement partagée sur les réseaux sociaux, provoquant une vague d’indignation et de solidarité. Mais dans le calme et la dignité de Souab, dans ce sourire discret qu’aucune chaîne ne peut entraver, se lit la résistance tranquille de ceux qui, même entravés, restent debout face à l’injustice.