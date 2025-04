Intempéries en vue : orages, grêle et rafales de vent à partir de ce soir

À partir de la fin de l’après-midi de ce dimanche, la situation météorologique en Tunisie connaîtra un changement notable avec l’arrivée de pluies temporairement orageuses sur les régions de l’ouest, s’étendant progressivement vers les zones nord et centre-est du pays.

Ces précipitations seront localement intenses, notamment dans les gouvernorats de Jendouba, Béja, Siliana, Le Kef et Kasserine, où les cumuls pourraient atteindre entre 20 et 40 mm. Des chutes de grêle sont également attendues par endroits, accompagnées de rafales de vent dépassant temporairement les 80 km/h, en particulier sur les hauteurs et dans le sud, soulevant localement du sable et de la poussière. Ces conditions perturbées persisteront lundi, avec des pluies orageuses et parfois abondantes sur le nord, le centre et localement le sud du pays. Les quantités pourraient atteindre entre 30 et 50 mm, notamment sur la région du Sahel ainsi que dans les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid et Gabès.