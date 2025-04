AC Milan – Atalanta : sur quelle chaîne suivre ce choc de Serie A en direct ?

La Serie A nous offre une nouvelle affiche de prestige ce dimanche 20 avril 2025 à 20h45, avec un duel très attendu entre l’AC Milan et l’Atalanta Bergame.

Ce match, qui compte pour la 33e journée du championnat italien, se tiendra au mythique stade San Siro, théâtre de nombreux sommets du football transalpin.

Toujours en course pour une place en Ligue des champions, les Rossoneri savent qu’ils n’ont plus droit à l’erreur à l’approche du sprint final. Avec un effectif talentueux et une attaque en forme, Milan aura à cœur d’imposer son jeu devant son public. Mais en face, l’Atalanta, fidèle à son style offensif et dynamique, ne viendra pas faire de la figuration. Les hommes de Gian Piero Gasperini entendent bien bousculer la hiérarchie et jouer les trouble-fête dans la course aux places européennes.

Pour les passionnés de calcio, la rencontre sera retransmise en direct sur L’Équipe Live Foot à partir de 20h45