Saisie record : plus d’un million de comprimés d’ecstasy destinés aux écoles et universités

Le porte-parole officiel de la Garde nationale, le colonel Houssem Eddine Jebabli, a annoncé la saisie de plus d’un million deux cent mille comprimés d’ecstasy, d’une valeur estimée à plus de 40 millions de dinars.

Cette opération, qualifiée de plus importante saisie jamais réalisée en Tunisie et même au niveau mondial, a permis l’arrestation de deux ressortissants tunisiens impliqués dans un réseau international de trafic de drogue. Les recherches se poursuivent pour interpeller d’autres complices, dont des ressortissants étrangers. La drogue, interceptée dans une opération lancée depuis une délégation du gouvernorat de Nabeul, était destinée à être distribuée dans les milieux scolaires et universitaires. Plusieurs véhicules utilisés pour le transport et la promotion de ces substances illicites ont également été saisis.