Une rare et fascinante “sourire céleste” illuminera le ciel à l’aube du vendredi 25 avril 2025. Ce phénomène astronomique, appelé “conjonction triple”, verra Vénus, Saturne et un croissant de Lune s’aligner de manière à former une figure rappelant un visage souriant.

Selon la NASA, Vénus et Saturne seront facilement visibles à l’œil nu en raison de leur forte luminosité, tandis que le croissant lunaire viendra compléter ce spectacle céleste. Il est également possible que Mercure soit observable plus bas sur l’horizon, à condition que les conditions de visibilité soient optimales. Ce phénomène rare pourra être admiré partout dans le monde, à condition de bénéficier d’un ciel dégagé et d’une bonne visibilité.