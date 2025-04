L’OIM Tunisie renforce son soutien aux migrants à travers le programme  d’Assistance au Retour volontaire et à la Réintégration  

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie a organisé le 17 avril un vol charter entre Tunis Carthage et l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, en Guinée, pour assister 142 migrants à retourner volontairement dans leur pays d’origine et à y reprendre le cours de leur vie. Ce soutien fait partie du programme d’Assistance au Retour volontaire et à la Réintégration (AVRR) de l’OIM qui offre une assistance sûre et digne aux migrants qui choisissent de retourner volontairement dans leur pays d’origine, mais qui n’en n’ont pas les moyens.

Dans le cadre du programme AVRR, l’OIM offre du conseil et une assistance personnalisée, comprenant une assistance directe, des services de protection et des consultations médicales. L’OIM adapte sa réponse aux demandes des migrants, en élaborant des projets personnalisés pour soutenir leur réintégration dans leur pays d’origine. L’assistance à la réintégration peut comprendre des activités génératrices de revenus, des formations, l’accès aux services de base ou un soutien pour rétablir des liens avec leur communauté.

Le processus AVRR garantit que chaque étape, du conseil avant le départ, à l’assistance à la réintégration adaptée dans le pays d’origine, s’effectue dans le respect des droits de l’homme, des besoins individuels et de la dignité des migrants.

Mohamed, 20 ans, a déclaré au personnel de l’OIM à l’aéroport : ” Mon cousin est rentré en Guinée volontairement avec l’OIM et m’a encouragé à faire de même. Je veux rentrer chez moi, retrouver ma mère et poursuivre mes études de mécanique. Je remercie l’OIM pour son soutien et sa patience, et plus particulièrement toute l’équipe d’appui qui nous a soutenus”.

Ce programme est mis en œuvre en coordination avec les autorités nationales tunisiennes, les représentations consulaires concernées et les bureaux de l’OIM dans les pays d’origine. Il est soutenu par divers bailleurs et partenaires internationaux, afin d’assurer une migration sûre, ordonnée et régulière, conformément aux lois et normes internationales, et au Pacte mondial sur les migrations.

Pour plus d’informations ou pour les demandes de presse, veuillez contacter : iomtunispublicinfo@iom.int