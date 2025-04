Mario Vargas Llosa, lauréat du Prix Nobel de littérature, est décédé

L’écrivain péruvien naturalisé espagnol, Mario Vargas Llosa, s’est éteint ce dimanche à Lima à l’âge de 89 ans, ont annoncé ses proches. Lauréat du Prix Nobel de littérature en 2010, il était l’une des figures majeures de la littérature hispanophone contemporaine.

Romancier et essayiste prolifique, Vargas Llosa a marqué les lettres par une œuvre dense et influente, mêlant réalisme social, satire politique et réflexion intellectuelle. Parmi ses romans les plus célèbres figurent La Tante Julia et le scribouillard et La Guerre de la fin du monde, des œuvres qui ont conquis un large public à travers le monde.

En 2021, il a fait une entrée remarquée à l’Académie française, devenant le premier membre à n’avoir jamais publié en langue française, bien qu’il la parlât couramment.

Parallèlement à son parcours littéraire, Vargas Llosa s’est également engagé en politique. Candidat à l’élection présidentielle au Pérou en 1990 sous la bannière du Front démocratique, il fut battu au second tour par Alberto Fujimori. Il s’installa ensuite en Espagne, dont il obtint la nationalité.