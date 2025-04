Médecins internes et résidents dénoncent des conditions précaires : vers une grève nationale

Médecins internes et résidents dénoncent des conditions précaires

Le président de l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM), Wajih Dhoukar, a annoncé qu’à la suite des assemblées générales tenues dans les quatre facultés de médecine les 7 et 8 avril courant, il a été décidé de suspendre les gardes pour les médecins n’ayant pas reçu d’affectation ministérielle ni de rémunération, et ce, à partir d’aujourd’hui, vendredi.

Le travail sera désormais assuré uniquement par les médecins rémunérés, dans 22 services hospitalo-universitaires répartis sur tout le territoire national, a-t-il indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP.

Il a souligné que les revendications de l’organisation portent essentiellement sur le versement de tous les indemnités de garde, ainsi que la révision de la rémunération horaire de ces gardes, qui varie actuellement entre 1 et 3 dinars pour les internes et les résidents. Il considère que ces montants sont en inadéquation avec l’inflation et la hausse générale des prix que connaît le pays.

“Un médecin ne peut fournir ses services de manière professionnelle sans une rémunération décente” a-t-il dit, appelant les autorités de tutelle à améliorer la situation financière des jeunes médecins, notamment en augmentant les indemnités de résidence et de pratique médicale, et en instaurant une prime de risque de contamination.

Il a également appelé à l’augmentation du nombre de centres de stage, à la mise en place d’un système d’évaluation des centres de formation, et à l’instauration de critères objectifs et transparents pour l’accréditation des stages, notant que l’évaluation ne doit pas dépendre de “l’appréciation personnelle du chef de service”.

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins réclame aussi l’application effective des critères d’exemption et de report, et une majoration salariale, compte tenu du fait que les médecins spécialistes sont souvent contraints de se déplacer entre plusieurs hôpitaux régionaux dans le cadre de leur service civil.

Elle appelle également à mettre fin au service civil , notamment avec l’augmentation du nombre de médecins recrutés dans les spécialités dans les régions prioritaires.

Le président de l’organisation tunisienne des jeunes médecins a annoncé que, près de 12 mille médecins internes, résidents et étudiants dans les 4 facultés de médecine ont décidé d’entrer en grève le 21 avril 2025, incluant le travail et toutes les activités hospitalières et universitaires.