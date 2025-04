Les Samsung Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G et Galaxy A26 5G sont désormais disponibles dans le monde entier

Grâce à Awesome Intelligence, la nouvelle série Galaxy A offre une expérience mobile plus intelligente et plus fiable, améliorée par un matériel plus performant et une sécurité renforcée pour les besoins quotidiens

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé la disponibilité mondiale des modèles Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G et Galaxy A26 5G, marquant ainsi une étape majeure vers l’ouverture de nouvelles possibilités pour un plus grand nombre d’utilisateurs grâce à une technologie d’IA mobile avancée. C’est la première série Galaxy A à intégrer Awesome Intelligence – une expérience d’IA mobile complète et intuitive qui propose des outils puissants et amusants alimentés par l’IA, gages d’une recherche facile et d’expériences visuelles incroyables.

« Alors que Samsung continue de montrer la voie en matière d’IA mobile, nous nous engageons à mettre toute sa puissance à la disposition d’un plus grand nombre d’utilisateurs, en leur offrant de nouvelles façons d’explorer et de capturer le monde qui les entoure grâce à l’intelligence artificielle », a déclaré TM Roh, President and Head of Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics. « Avec le lancement de la nouvelle série Galaxy A, nous espérons que davantage de personnes bénéficieront d’expériences mobiles intelligentes et amusantes qui libéreront leur créativité, tout en garantissant la sécurité et la fiabilité que les utilisateurs attendent de nous. »

La toute dernière série Galaxy A propose aux utilisateurs les fonctionnalités préférées des inconditionnels de Galaxy, alimentées par l’IA. La fonctionnalité optimisée Circle to Search with Google offre une solution simple pour trouver des réponses, permettant aux utilisateurs d’obtenir instantanément des informations d’un simple clic. Avec Object Eraser, ils peuvent facilement supprimer les éléments indésirables des photos pour leur conférer un aspect plus net et plus soigné. Pour ceux qui aiment personnaliser davantage leurs photos, la fonctionnalité Filters permet de créer des effets uniques inspirés de leurs images préférées. Disponible uniquement sur le Galaxy A56 5G de la série Galaxy A, Best Face permet aux utilisateurs de sélectionner les meilleures expressions à partir de plusieurs images et de les combiner en une seule photo pour que tout le monde soit à son avantage.

Les Galaxy A56 5G et Galaxy A36 5G sont dotés d’un écran Super AMOLED FHD+ de 6,7 pouces d’une luminosité maximale de 1 200 nits, gage d’une expérience visuelle vivante et immersive dans n’importe quel environnement. Une batterie de 5 000 mAh alimente les trois modèles, permettant aux utilisateurs de profiter plus longtemps de chaque instant. Les Galaxy A56 5G et Galaxy A36 5G offrent des performances accrues, grâce à une chambre à vapeur plus volumineuse qui garantit une meilleure fluidité du multitâche, des jeux et de la lecture vidéo. La nouvelle série Galaxy A offre également un niveau supplémentaire et renforcé de sécurité des appareils, de transparence et de choix de l’utilisateur avec Samsung Knox Vault. En outre, ces appareils sont conçus pour une utilisation longue durée et une grande tranquillité d’esprit, avec une prise en charge de six générations de mises à niveau du système d’exploitation et de six années de mises à jour de sécurité.

Disponibilité

La nouvelle série Galaxy A est disponible maintenant auprès des opérateurs, des détaillants et de Samsung.com, et sera proposée dans une gamme d’options de couleurs élégantes. Le Galaxy A56 5G est disponible en Awesome Lightgray, Awesome Graphite, Awesome Olive et Awesome Pink. Le Galaxy A36 5G est disponible en Awesome Lavender, Awesome Black, Awesome White et Awesome Lime. Le Galaxy A26 5G est disponible en Black, White et Mint.

Pour de plus amples informations sur le Galaxy A56 5G, le Galaxy A36 5G et le Galaxy A26 5G, veuillez consulter le site : Samsung Newsroom, Samsung Mobile Press et Samsung.com.

