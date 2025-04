Les patrouilles de l’unité centrale relevant de la direction des affaires judiciaires de la Garde nationale à Ben Arous sont parvenues à interpeller un individu classé comme dangereux, faisant l’objet de 35 mandats de recherche.

Cette arrestation fait suite à son implication dans des affaires de traite des êtres humains et de trafic de migrants à travers la frontière ouest du gouvernorat de Kasserine.

Dans un communiqué diffusé, dimanche, la direction générale de la Garde nationale a précisé que, suite à une coordination étroite avec le parquet, des mesures légales ont été immédiatement prises à l’encontre de l’individu, qui a été placé en détention.

L’opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus des autorités pour démanteler les réseaux criminels impliqués dans la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et ce, dans le but de garantir la sécurité et la stabilité du pays, précise le communiqué.

La Garde nationale a réitéré son appel à la population pour continuer à coopérer activement, en signalant toute activité suspecte au numéro (71860135).