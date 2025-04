Météo du soir : pluies et orages au nord et au centre, températures modérées

Le temps ce soir sera caractérisé par des nuages localement denses sur le nord, le centre et le sud-ouest du pays, avec l’apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies. Par la suite, des nuages épars se déplaceront sur l’ensemble du territoire.

Le vent soufflera modérément à assez fort du secteur est, avec des rafales plus marquées sur le golfe de Gabès, tandis qu’il sera plus faible et modéré dans les autres régions. La mer sera agitée au niveau du golfe de Gabès et légèrement agitée sur le reste des côtes.

Les températures nocturnes varieront entre 07 et 11 degrés dans les régions montagneuses du nord et du centre, et entre 12 et 17 degrés dans le reste des régions.