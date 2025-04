Hausse de l’inflation en mars 2025 : augmentation des prix de l’agneau, des légumes et de l’habillement

Selon les dernières données publiées ce dimanche par l’Institut national de la statistique, le taux d’inflation à la consommation a enregistré une légère hausse en mars 2025, atteignant 5,9 % contre 5,7 % en février.

Cette progression s’explique notamment par l’augmentation des prix des produits alimentaires, qui ont grimpé à 7,8 % en glissement annuel, stimulée par le mois de Ramadan, période de forte consommation. Les prix de l’habillement et des chaussures ont également connu une forte hausse, atteignant 11,7 % contre 9,7 % le mois précédent. L’augmentation des prix alimentaires s’explique principalement par la flambée des prix de la viande d’agneau (+21,9 %), des légumes frais (+20 %), des fruits frais (+15 %), du poisson frais (+14,1 %) et de la volaille (+13,9 %), malgré la baisse marquée des prix des huiles alimentaires (-19,9 %). Du côté des produits manufacturés, les prix ont augmenté de 5,6 %, tirés par ceux des vêtements, des chaussures et des produits de nettoyage. Les services ont pour leur part connu une hausse de 4,7 %, due en grande partie à l’augmentation des prix dans les restaurants, cafés et hôtels (+11,3 %). L’inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) est restée stable à 5,7 %, tandis que les produits libres ont vu leurs prix croître de 7,2 %, contre seulement 1,6 % pour les produits encadrés.