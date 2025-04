Succès médical en Tunisie : une greffe du cœur et une greffe du foie réalisées le même jour

Le ministère de la Santé a annoncé, ce samedi, la réussite remarquable de deux greffes d’organes réalisées le même jour en Tunisie, grâce au don généreux d’une personne en état de mort cérébrale.

Il s’agit d’une greffe de cœur effectuée à l’hôpital universitaire de la Rabta et d’une greffe de foie réalisée à l’hôpital universitaire Mongi Slim à La Marsa. Ce double exploit médical a été rendu possible grâce à une coordination rigoureuse entre le Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes, les équipes médicales impliquées, ainsi que le soutien essentiel du personnel de l’hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir. Le ministère a salué le geste altruiste du donneur et de sa famille, soulignant qu’il a offert une nouvelle chance de vivre à des patients en grande détresse. Il a également réaffirmé que le don d’organes est un véritable don de vie et a mis en lumière l’excellence dont fait preuve la Tunisie dans ce domaine médical sensible et vital.