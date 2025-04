Sfax : Poursuite de l’évacuation des camps de migrants subsahariens dans un climat pacifique

Le porte-parole de la Direction générale de la Garde nationale Houssem Eddine Jebabli a assuré que l’évacuation des camps abritant les ressortissants d’Afrique subsaharienne dans les localités d’El Amra et Jebeniana (Sfax) se poursuit. Il a tenu à préciser que la majorité des migrants subsahariens ont exprimé le souhait de rentrer dans leurs pays d’origine.

Dans une déclaration vendredi à l’Agence TAP, le responsable a expliqué que beaucoup de migrants avaient sollicité les organisations onusiennes pour leur garantir le droit de retour au pays après avoir échoué de rejoindre l’Europe.

Il existe à présent plusieurs files de migrants subsahariens rassemblés devant les sièges de l’organisation du Croissant rouge et de l’Organisation internationale pour les Migrations, en plus des postes de police de Sfax pour exprimer leur volonté de retourner au pays et d’être hébergés provisoirement avant leur départ, a-t-il expliqué.

Le président de la République suit de très près ce dossier, soit à travers les hauts cadres sécuritaires de Sfax où encore par la coordination permanente avec les pays concernés par la migration et la procédure d’aide au retour volontaire des migrants en situation irrégulière, a souligné le responsable de la Garde nationale.

Il a ajouté que l’évacuation des camps a débuté jeudi de manière pacifique et sans intervention des forces de sécurité, en présence de représentants du Croissant-Rouge, du ministère de la Santé et de la Protection civile. L’opération a débuté avec le démantèlement du plus grand camp qui abritait quelque 4 mille migrants.

Des soins ont été prodigués aux occupants des camps précaires installés sur des terres agricoles, a indiqué Jebabli, ajoutant qu’un dispositif de coordination avec les autorités régionales a également été mis en place pour héberger temporairement femmes enceintes et enfants.

Des armes blanches ont été saisies au cours de l’opération, a fait savoir Jebabli affirmant que certains ressortissants subsahariens ont été arrêtés et sont en cours de rapatriement forcé. Il a insisté sur le souci de faire prévaloir la dimension humaine et morale dans le traitement de ce dossier.