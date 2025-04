Scandaleux : 527 écoles en Tunisie privées d’eau potable !

Lors du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, Inès Labyed, coordinatrice nationale du projet de justice environnementale et climatique, a révélé que 527 écoles en Tunisie ne disposent pas d’eau potable ni d’installations sanitaires adéquates.

Plus de 200 000 Tunisiens sont également exclus des services d’approvisionnement en eau. S’exprimant lors d’une exposition sur « Le droit à l’eau en Tunisie », organisée à Tunis les 4 et 5 avril 2025 à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, elle a dénoncé l’inégalité d’accès à l’eau entre les zones urbaines et rurales, ces dernières étant particulièrement touchées dans des gouvernorats comme Sidi Bouzid, Kasserine et Kairouan.

Elle a également pointé du doigt l’impact négatif des entreprises d’embouteillage d’eau sur les ressources naturelles et plaidé pour une réforme en profondeur du cadre réglementaire de la gestion de l’eau en Tunisie.