Gaza, la plus grande crise d’orphelins de l’histoire moderne : 39 000 enfants privés de parents

Le jeudi 3 avril 2025, le Bureau central des statistiques a révélé une situation tragique à Gaza, où 39 000 enfants ont perdu un ou leurs deux parents, faisant de cette crise l’une des plus graves de l’histoire moderne en matière d’orphelins.

Ces enfants représentent 43 % de la population palestinienne, et vivent dans des conditions désastreuses, en grande partie privées de tout soutien familial, social ou psychologique. L’absence de protection les expose à de graves risques, notamment des troubles psychologiques tels que la dépression et l’anxiété, ainsi qu’à l’exploitation, notamment à travers le travail des enfants. En plus de la perte de leurs proches et du manque de logement, ces enfants font face à des menaces de malnutrition aiguë, avec plus de 60 000 cas attendus, et à la résurgence de la polio à Gaza.

Cette situation est exacerbée par les arrestations massives d’enfants par les forces d’occupation depuis le 7 octobre 2023, violant ainsi leurs droits fondamentaux.