Tunisie – Météo : Ciel partiellement nuageux et pluies éparses

Le temps sera marqué lundi par Des nuages parfois denses le matin sur l’extrême nord-ouest avec des pluies éparses, s’étendant progressivement dans l’après-midi et la nuit au reste des régions du nord et localement au Sahel, avec des orages temporaires.

Ailleurs, le ciel sera partiellement nuageux, précise l’institut national de la météorologie.

Le Vent de nord-ouest sera fort sur le nord et le centre, relativement fort puis modéré sur le sud avec des tourbillons de sable locaux.

La Mer sera agitée au nord et très perturbée sur le reste des côtes.

Les Températures maximales oscilleront entre 15 et 20°C sur le nord et le centre, autour de 12°C sur les hauteurs de l’ouest, et entre 21 et 26°C sur le sud.