Aïd El Fitr : Le ministère de la santé appelle à protéger les enfants contre les jouets dangereux

A l’occasion de l’Aid El Fitr, le ministère de la Santé a appelé à la nécessité de protéger les enfants contre les jouets dangereux en vérifiant leur origine et leur qualité.

Il a également recommandé d’éviter l’achat les jouets pour enfants dans les marchés parallèles ou exposés au soleil.

Le ministère de la santé a, dans un document d’orientation publié sur sa page officielle, souligné l’importance de vérifier la source du jouet (le fabricant ou le fournisseur et son adresse), d’éviter les jouets d’origine inconnue, en plus de vérifier les informations sur l’étiquette du jouet (avertissements et instructions) et de s’assurer que le jouet est adapté à l’âge de l’enfant.

Le ministère a mis en garde, contre l’achat de jouets d’occasion provenant de la “Frippe”, ou incassables et dangereux, comme les pistolets à plomb, qui pourraient inciter les enfants à la violence.

Il a recommandé en ce sens de surveiller les enfants pendant qu’ils jouent et de les encourager à éviter d’acheter des jouets dangereux et de ne pas céder à leurs demandes, tout encourageant les parents à proposer des alternatives comme le sport et la lecture.

Le ministère de la santé a également mis en garde contre les jouets qui provoquent des lésions cutanées temporaires telles que les brûlures, les allergies, les déformations et les maladies de la peau comme les pétards et les feux d’artifice. Ces jouets sont interdits et introduits en contrebande a-t-il averti.

Dans le même contexte, le ministère de la santé a rappelé que certains jouets, notamment les pistolets à plomb, peuvent entraîner des risques et des dommages aux yeux, tels que des ecchymoses et des inflammations, pouvant conduire à la cécité.

Il a également souligné que d’autres jouets présentent des risques pour la santé, car ils contiennent des produits chimiques dangereux, en particulier lorsqu’ils sont placés dans la bouche des enfants.

“Ces jouets peuvent contribuer à l’absorption de certains produits chimiques notamment le cadmium, le plomb et le mercure, provoquant des effets graves et des intoxications à court ou à long terme” a-t-il ajouté .

Le ministère de la Santé a affirmé que ces pratiques peuvent entraîner à court terme une suffocation, des nausées et des maux de tête, tandis qu’à long terme, elles peuvent provoquer des déséquilibres hormonaux et affecter la fertilité, les reins, le système respiratoire et le foie, en plus de provoquer le cancer.