Quand l’IA transforme vos photos en chef-d’œuvre Ghibli : une révolution visuelle qui enflamme le Web

Depuis le lancement du nouveau générateur d’images d’OpenAI, une véritable effervescence s’est emparée du Web. Cette version, exploitant la puissance du modèle GPT-4o, permet de transformer n’importe quelle photo en une illustration inspirée du style emblématique du studio Ghibli, tout en conservant fidèlement les détails et les expressions faciales.

En quelques secondes, un simple prompt suffit pour obtenir une version animée d’une image réelle, une avancée technologique qui fascine autant qu’elle interroge sur les questions de droits d’auteur. L’ingénieur américain Grant Slatton a été l’un des premiers à expérimenter cette fonctionnalité en partageant sur X une image de sa famille et de son chien Sampson, transformée avec une précision saisissante. Son post est rapidement devenu viral, accumulant plus de 20 millions de vues. Depuis, les internautes se sont emparés du phénomène, appliquant ce style à des photos d’actualité, des mèmes célèbres et même des personnalités politiques comme Emmanuel Macron, Donald Trump ou Volodymyr Zelensky. Cette explosion de créativité s’accompagne cependant de préoccupations juridiques et éthiques, alors que les débats sur l’intelligence artificielle et le droit d’auteur sont plus vifs que jamais.